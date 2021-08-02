Последний представитель Калужской области на Олимпиаде поборется за выход в четвертьфинал

В десятый соревновательный день Олимпийских игр в Токио борьбу за медали продолжит последний представитель Калужской области. Олег

Стояновский сыграет в паре с Вячеславом Красильниковым в 1/8 финала турнира по пляжному волейболу.

Соперниками воспитанника клуба «Обнинск» станут опытные испанцы – Эррера-Гавира. Матч начнется в 12:00 по Москве. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть здесь.

Ранее, напомним, волейболистки-пляжницы в 1\8 финала сенсационно уступили латышкам. Так что калужанка Светлана Холомина выбыла из соревнований.

Пока на данный момент наивысшее достижение среди наших земляков - у пловца Михаила Вековищева, который завоевал серебро Игр-2021.