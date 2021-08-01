17-летняя волейболистка из Обнинска выиграла этап чемпионата России

В Анапе завершился седьмой этап национального чемпионата по пляжному волейболу. Спортсмены из Калужской области вновь завоевали награды.

На этот раз победу одержала 17-летняя волейболистка клуба «Обнинск» Арина Ряжнова. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина выступала в паре с Елизаветой Лудковой из Краснодарского края.

В финальном матче при великолепной игре обнинской волейболистки была добыта победа со счетом 2:0 (21:17, 27:25). Арина Ряжнова завоевала золотую медаль этапа взрослого чемпионата России, одолев в решающем матче соперниц, которые старше ее более чем на 10 лет.

До 1/8 финала также добралась 15-летняя Екатерина Шевцова. У мужчин игроки клуба «Обнинск» Артем Ярзуткин, Дмитрий Веретюк и Игорь Величко остановились на стадии четвертьфинала.