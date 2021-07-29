Футболисты «Калуги» вылетели из Кубка России, играя 75 минут в большинстве

Публикуем видео гола, который все решил.

Команда «Кайрат» из Москвы выбила из розыгрыша Кубка России оба профессиональных футбольных клуба Калужской области.

В 1/256 столичные игроки в Обнинске разгромили местный «Квант» - 3:0.

А на следующей стадии турнира в среду, 28 июля, «Кайрат» встречался в Москве с «Калугой». Хозяева поля уже на 15-ой минуте остались в меньшинстве, судья показал игроку столичной команды вторую желтую карточку.

Но «Кайрат» через 10 минут забил гол в ворота калужан после нелепой ошибки нашего нового вратаря Тимура Крайкова. Этот мяч остался единственным в матче. 0:1 – «Калуга» вылетела из Кубка России.