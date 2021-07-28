Футболисты «Калуги» сыграют в 1/128 финала Кубка России вечером 28 июля

Вечером в среду, 28 июля, футбольный клуб «Калуга» начнет свой путь в Кубке России сезона 2021/22. В матче 1/128 финала наша команда сыграет в Москве против местного «Кайрата».

Начало встречи на стадионе «Октябрь» – в 17:30. Трансляция будет доступна на Youtube.

Напомним, «Кайрат» создан в конце 2020 года. Эта команда впервые участвует в российских соревнованиях.