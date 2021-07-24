Футболисты «Калуги» проведут первый домашний матч в новом сезоне

В субботу, 24 июля, в областной столице стартует новый футбольный сезон. В 18.00 на стадионе в Анненках калужане сыграют с брянским «Динамо».

В ФНЛ-2, где выступают два клуба из Калужской области, пройдут матчи второго тура. В дебютной встрече обнинский «Квант» дома обыграл раменский «Сатурн». «Калуга» в Курске уступила местного «Авангарду» - 0:1.