Тайфун перенес полуфинал калужского гребца на Олимпиаде в Токио

Олимпийские игры в Японии станут особенными во всех смыслах. Коронавирус, причем, отходит на второй план. Тепловые удары получают спортсмены уже в первые дни соревнований. А теперь на Японию идет тайфун. Метеорологи прогнозируют, что 27 июля циклон подойдет к Токио.

Из-за тайфуна оргкомитет Олимпиады уже перенес соревнования по академической гребле. На один день меньше будет отдыхать калужанин Илья Кондратьев. Соревнования среди двоек парных перенесены с 26 на 25 июля.

Калужанин Илья Кондратьев и москвич Андрей Потапкин выйдут на старт своего полуфинала в 6 часов 20 минут по московскому времени.

Где и когда смотреть соревнования

Разница во времени между Калугой и Токио – шесть часов. Поэтому жители нашей области смогут посмотреть все соревнования, если будут вставать очень рано.

Транслировать Олимпиаду в Токио будут «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ». В интернете трансляции будут доступны на сайтах телеканалов. Также Игры показывает «Телеспорт».

«Первый канал» также создал отдельную интернет-страницу с контентом об Играх в Токио и мобильное приложение «Олимпиада Токио» с трансляциями.