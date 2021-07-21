Соперники обнинского волейболиста на Олимпиаде заразились коронавирусом

В Токио в пятницу, 23 июля, стартуют Олимпийские игры. В Японии выступят четыре спортсмена из Калужской области.

Первым в борьбу за медали вступит Олег Стояновский. В турнире по пляжному волейболу он играет в паре с Вячеславом Красильниковым.

31 июля россияне, которые являются чемпионами мира, должны были выяснить отношения с командой из Чехии. Однако матч находится на грани срыва. Один из волейболистов и тренер чешской сборной были инфицированы коронавирусом. Судьба поединка прояснится позже.

26 июля в 4 часа утра по московскому времени Олег Стояновский и Вячеслав Красильников сыграют первый матч на групповом этапе с мексиканцами.