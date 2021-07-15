Калужские паралимпийцы выступят на играх в Токио

Калужские паралимпийцы готовятся выступить на XVI Паралимпийских играх в Токио.

- Воспитанницы калужской спортивной адаптивной школы «Эверест» выступят в голболе – командном виде спорта, разработанном для спортсменов с нарушениями зрения, - рассказал в четверг, 15 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША.



Калужскую область представят заслуженные мастера спорта Анастасия Мазур и Евгения Семина, мастер спорта Юлия Храпкова. Решается вопрос по участию мастера спорта международного класса Анастасии Чудиной.



Для наших девушек эти Паралимпийские игры станут первыми в спортивной карьере: в 2016 году они уже претендовали на участие, но, как и остальные российские спортсмены-паралимпийцы, не были допущены из-за санкций в отношении России. С калужскими спортсменами в Токио отправится их тренер Илькам Набиев, который является старшим тренером сборной России по голболу.



Сейчас кандидаты в сборную проходят карантин и тренируются на федеральной учебно-тренировочной базе в Алексине.



- Спорт – это всегда преодоление, - отметил Шапша. - Паралимпийский спорт – это преодоление в высшей степени. Мы гордимся нашими спортсменами, верим в них. Желаем удачи и показать на все сто, что значит сила духа и воли!