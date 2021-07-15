«Калуга» сыграет с «Кайратом» в 1/128 финала Кубка России

В среду, 14 июля, определился соперник футбольного клуба «Калуга» на стадии 1/128 финала Кубка России. 28 июля наша команда в подмосковном Красногорске сыграет с «Кайратом».

Созданная в нынешнем году в Подмосковье команда имеет казахские корни. Ранее сообщалось, что это проект президента алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева.

На стадии 1/256 финала Кубка России новичок обыграл обнинский «Квант» со счетом 3:0.

Победитель пары «Кайрат» - «Калуга» в 1/64 финала сыграет с сильнейшем в паре «Динамо» (Владивосток) – «Чертаново».