За Калужскую область на Олимпиаде в Токио сыграет самый молодой чемпион мира

Воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский вновь будет выступать за Калужскую область. Самый молодой в истории чемпион мира по пляжному волейболу выступал последние годы за клуб «Факел» из Нового Уренгоя.

Теперь Олег Стояновский будет представлять как Ямало-Ненецкий автономный округ, так и Калужскую область. Игрок выступит на Олимпийских играх вместе с Вячеславом Красильниковым.

На последнем этапе Мирового тура в Швейцарии россияне выиграли бронзовые медали.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Стояновский и Красильников сыграют первую игру утром 26 июля против мексиканцев.