За Калужскую область на Олимпиаде в Токио сыграет самый молодой чемпион мира
Воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский вновь будет выступать за Калужскую область. Самый молодой в истории чемпион мира по пляжному волейболу выступал последние годы за клуб «Факел» из Нового Уренгоя.
Теперь Олег Стояновский будет представлять как Ямало-Ненецкий автономный округ, так и Калужскую область. Игрок выступит на Олимпийских играх вместе с Вячеславом Красильниковым.
На последнем этапе Мирового тура в Швейцарии россияне выиграли бронзовые медали.
Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Стояновский и Красильников сыграют первую игру утром 26 июля против мексиканцев.
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