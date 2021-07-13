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За Калужскую область на Олимпиаде в Токио сыграет самый молодой чемпион мира

Николай Егоров
Опубликовано: 13.07.2021 19:33 1 502

Воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский вновь будет выступать за Калужскую область. Самый молодой в истории чемпион мира по пляжному волейболу выступал последние годы за клуб «Факел» из Нового Уренгоя.

Теперь Олег Стояновский будет представлять как Ямало-Ненецкий автономный округ, так и Калужскую область. Игрок выступит на Олимпийских играх вместе с Вячеславом Красильниковым.

На последнем этапе Мирового тура в Швейцарии россияне выиграли бронзовые медали.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Стояновский и Красильников сыграют первую игру утром 26 июля против мексиканцев.   

Николай Егоров
Опубликовано: 13.07.2021 19:33 1 502
Тэги: спорт волейбол обнинск олимпиада
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