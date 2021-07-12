Владислав Шапша поздравил калужских спортсменов с пятью золотыми медалями

Спортсмены из Калужской области успешно выступают на соревнованиях по пляжному волейболу. В воскресенье, 11 июля, наши волейболисты завоевали сразу несколько серьезных побед. Их поздравил губернатор Владислав ШАПША.

- В женском турнире на первенстве Европы по пляжному волейболу среди игроков до 20 лет золотые медали завоевали воспитанницы обнинской СШОР по волейболу Александра Савина Елизавета Губина и Мария Бочарова, - отметил глава региона. - Также воспитанники обнинского волейбола завоевали золотые медали этапа чемпионата России. Лучшими стали Мария Воронина и Арина Ряжнова.

Мужской турнир выиграл еще один игрок волейбольного клуба «Обнинск» Игорь Величко. Он выступал в паре с Виктором Марковым (ВК «Динамо-Татарстан»).

- Мои поздравления спортсменам и их наставникам. Так держать! – говорится в публикации Шапши в социальных сетях.