Обнинские волейболистки побеждают в Турции и Калининграде

В турецком городе Измир завершается первенство Европы по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет. В субботу, 10 июля, стали известны имена полуфиналистов.

Успешно выступают воспитанницы обнинского волейбола Мария Бочарова и Елизавета Губина. Наши девушки легко победили в 1/8 финала норвежек. В следующей стадии турнира россиянки также в двух сетах переиграли итальянок.

11 июля Бочарова и Губина сыграют в полуфинале с сильной парой из Нидерландов.

Побеждают воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и в Калининградской области. На этапе чемпионата России в Зеленоградске в полуфинал пробились Мария Воронина и Арина Ряжнова. Также продолжает борьбу за медали еще один представитель клуба «Обнинск» Игорь Величко.