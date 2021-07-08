Обнинские волейболистки выиграли два первых матча в Турции
В городе Измир в четверг, 8 июня, началось первенство Европы по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет.
В составе сборной России выступают воспитанницы обнинской школы олимпийского резерва Александра Савина. Мария Бочарова и Елизавета Губина в первом матче встречались с парой из Германии. Игроки клуба «Обнинск» разгромили соперниц в двух сетах - 2:0 (21:11, 21:13).
Во втором поединке Бочарова и Губина также уверенно переиграли итальянок.
На групповом этапе обнинским волейболисткам осталось сыграть только один матч против команды из Нидерландов. Независимо от его исхода россиянки выйдут в плей-офф с первого места.
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