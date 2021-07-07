Волейболистки из Обнинска выиграли серебро, а золото досталось их землячке из Москвы
В Орле завершился один из этапов чемпионата России по пляжному волейболу. Главные матчи состоялись в самом центре города – на площади Ленина.
Под строгим взором вождя мирового пролетариата за награды боролись 37 мужских и 28 женских команд.
Волейболисты клуба «Обнинск» вновь добились успеха. В женском турнире Мария Бочарова и Елизавета Губина выиграли серебряные медали. Наши девушки в решающем матче уступили представительницам столичного «Динамо».
За московскую команду играет Екатерина Бирлова, которая долгие годы выступала за «Обнинск».
Еще один спортсмен из наукограда Игорь Величко занял в Орле четвертое место.
Елизавета Губина и Мария Бочарова с 8 по 11 июля выступят в турецком городе Измир на первенстве Европы среди спортсменов до 20 лет.
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