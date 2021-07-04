Калужанка выиграла серебро первенства России
В Уфе завершилось первенство страны по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.
На дистанции 3000 метров с препятствиями калужанка Мария Попова завоевала серебряную медаль. Спортсменка региональной школы олимпийского резерва «Юность» финишировала с результатом 10 минут и 59.99 секунды.
18-летняя легкоатлетка выступит на Спартакиаде молодёжи России, которая стартует 1 августа в Казани.
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