Калужанка выиграла серебро первенства России

В Уфе завершилось первенство страны по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

На дистанции 3000 метров с препятствиями калужанка Мария Попова завоевала серебряную медаль. Спортсменка региональной школы олимпийского резерва «Юность» финишировала с результатом 10 минут и 59.99 секунды.

18-летняя легкоатлетка выступит на Спартакиаде молодёжи России, которая стартует 1 августа в Казани.