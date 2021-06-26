Обнинские волейболисты выиграли домашнее первенство ЦФО

В первом наукограде завершилось первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов 2003-2004 годов рождения.

Воспитанники обнинской школы олимпийского резерва Александра Савина выиграли три комплекта медалей.

Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Обнинск», в юношеском турнире золотые медали завоевали Дмитрий Хвостиков и Николай Киселев. Второе место заняли Кирилл Ельников и Егор Матвеев.

Обнинские волейболисты и Заслуженный тренер России Игорь Олефир.

- Погодные условия были непростые. Пришлось даже решающие матчи перенести на крытые площадки. Хорошо, что в Обнинске есть такой современный центр для пляжного волейбола, - рассказал Заслуженный тренер России Игорь Олефир. – Все пять игр наши ребята провели очень уверенно. Уровень подготовки обнинских воспитанников профессиональный. Поэтому в этом сезоне мы выиграли так много соревнований.

У девушек лучшими стали Арина Ряжнова и Елизавета Губина.

Обнинские волейболистки выиграли первенство ЦФО.