Обнинские волейболистки пробились в финал Евро и находятся в шаге от Олимпиады

В Нидерландах завершается решающая стадия Кубка Европы по пляжному волейболу. Женская сборная России пробилась в финал, где будет разыграна единственная путевка на Олимпийские игры. В составе нашей национальной сборной выступают волейболистки клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина.

В пятницу, 25 июня, прошли полуфинальные матчи. Россиянки сыграли против команды Греции. Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина добились победы в своем матче со счетом 2:1.

В финале Марию Бочарову и Марию Воронину ждет противостояние со сборной Голландии или командой Норвегии.