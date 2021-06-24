До Олимпиады в Токио калужским волейболисткам осталось всего две победы

Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Мария Воронина и Мария Бочарова сыграют в полуфинале Кубка Европы по пляжному волейболу против сборной Греции. Турнир проходит в Нидерландах продолжается финал. В женских соревнованиях разыгрывается одна путевка на Олимпийские игры в Токио.

В составе национальной команды в Нидерландах выступают волейболистки клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина. Накануне сборная России одолела представительниц Кипра со счетом 2:1.

В четверг, 24 июня, Воронина и Бочарова переиграли украинок Лунину и Давыдову. Сборная России в итоге добилась победы со счетом 2:0.