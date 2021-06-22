В день провала наших мужиков на Евро-2020 к тренировкам в сборной России приступила футболистка из Кондрова

В понедельник, 21 июня, в Москве стартовал учебно-тренировочный сбор женской сборной России по мини-футболу для игроков не старше 17 лет.

Занятия продлятся до 27 июня. Для участия в сборе тренерским штабом женских сборных команд России вызвана воспитанница клуба «Кондрово» и спортивной школы Дзержинского района Ксения Месяцева. Сейчас она выступает за питерскую команду «Аврора».

- Почувствовал, конечно же, радость и гордость за Ксению, - рассказывает тренер женского мини-футбольного клуба «Кондрово» Константин Коротков. - Вся команда поздравила Ксюшу с этим успехом. Это хороший стимул для наших маленьких футболисток. Желаем Ксении показать себя и закрепиться в основном составе сборной.

Ксения Месяцева - самая младшая в составе сборной. Кондровской футболистке ещё 14, в то время, как другим девушкам, уже 16-17 лет.