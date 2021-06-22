Обнинские волейболистки поехали за Кубком Европы, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио

В пляжном волейболе определились практически все участники Олимпийских игр в Японии. Несколько вакантных мест будут разыграны в ближайшие дни в финалах континентальных кубков.

Женская сборная России постарается обеспечить себе путевку в Токио. Для этого нашим девушкам необходимо побеждать в финале Кубка Европы. Если они не займут первое место, то останутся без Олимпиады. Турнир стартует в среду, 23 июня, в Нидерландах.

За сборную России выступят волейболистки клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина. Также за нашу команду сыграют москвички Ксения Дабижа и Дарья Рудых.

В 1/8 финала россиянки выяснят отношения со сборной Кипра.

На Олимпийские игры в Токио уже точно поедет самый молодой в истории чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский. Игрок получил волейбольное образование в спортивной школе олимпийского резерва Александра Савина и долгие годы выступал за клуб «Обнинск».

Поедет в Японию и еще одна воспитанница команды из первого наукограда. Светлана Холомина также отобралась для участия в Олимпиаде. Сейчас волейболистка выступает за столичное «Динамо».