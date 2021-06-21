Фан-зона Евро-2020 в Калуге покажет матч России и Дании

В понедельник, 21 июня, отмечается Международный день селфи, а также состоится очередной матч группового этапа Евро-2020. От исхода этой встречи решится, попадет ли Россия в финальную часть соревнований или нет.

В гостиных рядах для калужан организована фан-зона, где на большом экране будут показывать матч. Он начнется в 22:00, но запускать людей начнут за полтора часа.

В честь дня селфи организаторы запустили соответствующий конкурс, победители которого попадут в фоторепортаж, который выпустят по окончании трансляции.

Чтобы стать участником конкурса, надо сфотографироваться на фоне большого экрана и выложить на свою страницу в Инстаграм с отметкой @minsport_40 и Вконтакте с хештегами #ОлеОле40, #Болельщик40, #дороганаЕвро40.