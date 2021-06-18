В Калуге всероссийский чемпионат по игре в городки стартует 20 июня

В Калуге 20 июня стартует всероссийский чемпионат по городошному спорту. В четверг в министерстве спорта Калужской области сообщили о завершении строительства площадки для игры в городки.

В данный момент площадка почти достроена, а территорию уже оборудовали техникой для проведения мероприятия.

Напомним, строительство площадки для игры в городки в Калуге в 2016 году за 16 миллионов рублей в свое время вызвало критику калужан.