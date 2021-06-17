В Калуге началось строительство крытого футбольного манежа на Тульском шоссе

В Калуге началась активная фаза строительства крытого футбольного манежа на Тульском шоссе рядом с тренировочной базой «Спутник». Об этом сообщили в среду в правительстве Калужской области.

- Подъездные дороги проложены, сейчас делают свайный фундамент, - подчеркнули в правительстве.

Здание будет трехэтажным, общей площадью более 9 200 квадратных метров. Внутри – футбольное поле размером 90 на 44 метра, тренерские раздевалки, душевые.

Заниматься там будут воспитанники спортивных школ «Торпедо» и «Калуга».

Закончить строительство планируется через год - в третьем квартале 2022 года.

- Впоследствии обустроят парковку и поставят ограждения. Работы ведутся по федеральному проекту «Спорт норма жизни», - пояснили в региональном правительстве.