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В Калуге звезды российского спорта устроят шоу в парке культуры и отдыха

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 16.06.2021 16:24 0 424
В Калуге звезды российского спорта устроят шоу в парке культуры и отдыха

В Калуге в субботу, 19 июня, будет отмечаться Всероссийский Олимпийский день. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

В Центральном парке культуры и отдыха в 11:00 стартует спортивный праздник «Олимпийский день в Калуге». В программе - номера по дзюдо, брейкингу и даже по фигурному катанию. Между номерами будут звучать песни про зарядку и танцы со спортивными элементами.

Министерство спорта обещает организовать уголки для занятий керлингом, шахматами, шашками, силовыми видами спорта, стрельбой. Пройдет и тренировка по гребле.

- На сцене в парке устроят шоу на спортивную тему. Гостями праздника станут звезды калужского, российского и мирового спорта: серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Юлия Табакова, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года в комбинированной эстафете 4×100 м, рекордсмен Европы в эстафете по плаванию, заслуженный мастер спорта России Станислав Лопухов, пловец, участник летних Олимпийских игр 2004 года Максим Кузнецов., - сообщает пресс-служба министерства.

Специально для интеллектуалов привезут садовые шахматы в человеческий рост, а также организуют олимпийскую викторину и викторину «Антидопинг».

Для любителей более активных видов спорта будет проложен легкоатлетический маршрут и все желающие смогут пробежаться по парку в свое удовольствие.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 16.06.2021 16:24 0 424
Тэги: спорт
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