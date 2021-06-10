Калужские футболисты выиграли домашний всероссийский турнир
В Калуге завершился зональный этап первенства России среди команд юношей 2007 года рождения. За медали соревнований боролись восемь сборных из Калуги, Тулы, Обнинска, Новомосковска и Тулы.
Хозяева турнира выиграли два комплекта медалей. В финальном поединке команда спортивной школы «Калуга» в серии послематчевых пенальти победила тульский «Арсенал». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1.
В матче за бронзу калужское «Торпедо» разгромило обнинский «Квант» - 3:0.
Лучшим игроком турнира был признан Никита Кухтенков из СШ «Калуга». Его партнер по команде Михаил Рябцев забил больше всех голов.
Два торпедовца Тимофей Никитичев и Кирилл Митрохин были признаны лучшими вратарем и полузащитником.
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