Калужские футболисты выиграли домашний всероссийский турнир

В Калуге завершился зональный этап первенства России среди команд юношей 2007 года рождения. За медали соревнований боролись восемь сборных из Калуги, Тулы, Обнинска, Новомосковска и Тулы.

Хозяева турнира выиграли два комплекта медалей. В финальном поединке команда спортивной школы «Калуга» в серии послематчевых пенальти победила тульский «Арсенал». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1.

В матче за бронзу калужское «Торпедо» разгромило обнинский «Квант» - 3:0.

Лучшим игроком турнира был признан Никита Кухтенков из СШ «Калуга». Его партнер по команде Михаил Рябцев забил больше всех голов.

Два торпедовца Тимофей Никитичев и Кирилл Митрохин были признаны лучшими вратарем и полузащитником.