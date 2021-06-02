Калужане стали лучшими среди хоккейных хулиганов

В Московской области 29 и 30 мая прошел хоккейный турнир «Ice Hooligans». За медали сражались спортсмены 2009 года рождения.

Команда калужской школы «Космос» на групповом этапе обыграла жуковский «Маршал» и столичный «Спартак-Спорттех».

В полуфинале «космонавты» одолели еще одну московскую команду «Марьино». В матче за золотые медали калужане в серии послематчевых буллитов победили все тот же жуковский «Маршал».

Команда спортивной школы «Космос» получила главный приз - участие в бесплатном турнире, который пройдет 5 июня в Москве во Дворце спорта «Янтарь».