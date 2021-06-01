Калужане завоевали восемь медалей на чемпионате ЦФО по легкой атлетике

В Брянске проходит чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике.

Сборная Калужской области завоевала уже шесть наград. Золотые медали выиграли Мария Попова (бег на дистанции 5000 метров), Данила Ефимов (400 метров с барьерами) и Ирина Марачева (5000 метров).

Также калужане завоевали четыре серебра. Вторые результаты в своих дисциплинах показали Алексей Бубнев (1500 метров), Ирины Марачева (1500 метров), Ирина Корнева (стипль-чез) и Александра Каналес (800 метров).

А женская сборная Калужской области победила в эстафете 4 по 400 метров.