Обнинские волейболисты выиграли три комплекта медалей в Москве
В Москве завершился первый открытый этап Кубка всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по пляжному волейболу.
В турнире приняли участие спортсмены из Калужской области и столицы 2003–2007 годов рождения.
Наш регион представляли воспитанники обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина.
У юношей бронзовые медали выиграли Дмитрий Цветков и Максим Ковешников.
Игроки клуба «Обнинск» у девушек завоевали два комплекта медалей. Серебро в активе Екатерины Шевцовой и Анастасии Коваленко. Тройку призеров замкнули Арина Ряжнова и Елизавета Губина.
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