Обнинские волейболисты выиграли три комплекта медалей в Москве

В Москве завершился первый открытый этап Кубка всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие спортсмены из Калужской области и столицы 2003–2007 годов рождения.

Наш регион представляли воспитанники обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина.

У юношей бронзовые медали выиграли Дмитрий Цветков и Максим Ковешников.

Игроки клуба «Обнинск» у девушек завоевали два комплекта медалей. Серебро в активе Екатерины Шевцовой и Анастасии Коваленко. Тройку призеров замкнули Арина Ряжнова и Елизавета Губина.