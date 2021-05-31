В Калуге впервые прошел фестиваль боевых искусств

В пятницу впервые в истории города Калуги прошел фестиваль боевых единоборств, сообщило 31 мая министерство спорта Калужской области. Мероприятие состоялось при поддержке Калужского отделения Российского Союза боевых искусств.

- По словам организаторов, идея провести такой фестиваль появилась еще несколько лет назад, но осуществить задуманное удалось лишь в 2021 из-за пандемии, - сообщает пресс-служба министерства.

Фестиваль объединил спортсменов разного возраста. Принять в нем участие решились как признанные мастера единоборств, так и новички. Более 300 бойцов со всей области встретились на одной арене. Почти столько же зрителей пришли за них поболеть. На разных площадках были представлены четыре вида боевых искусств: каратэ, самбо, ушу (саньда), джиу-джитсу. Все участники были награждены медалями и грамотами.

- А организаторы, в свою очередь, уже пообещали проводить мероприятие на регулярной основе. Так, осенью этого года планируется провести второй фестиваль боевых искусств, который обещает быть еще более масштабным, - сообщает министерство спорта Калужской области.