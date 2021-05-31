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Чемпионат России по игре в городки пройдет в Калуге

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 31.05.2021 09:54 0 328
Чемпионат России по игре в городки пройдет в Калуге

Чемпионат России по городошному спорту стартует 20 июня в Калуге. Он рассчитан на 10 дней. В наш город приедут сильнейшие игроки этого вида спорта со всех уголков необъятной Родины. Включая членов Федерации городошного спорта России, которые проводили у нас фестиваль неделю назад, сообщает министерство спорта Калужской области.  

- Приглашаю всех желающих посетить эти соревнования. Желающим также будет предоставлена возможность попробовать себя в этой игре, - сказал в ходе прямого эфира на одной из радиостанций министр спорта региона Олег Сердюков.

Напомним, что на прошлой неделе в Калуге пять дней проходил Чемпионат ЦФО России по городошному спорту. Участниками турнира стали команды из шести регионов страны – Орловская, Тверская, Тульская, Воронежская, Смоленская, Калужская области.

Призовые места распределились следующим образом:

Командный зачет

  • 1 место – Калужская область
  • 2 место – Воронежская область
  • 3 место – Смоленская область

Личный зачет

  • 1 место – Воронеж – Щербаков Александр
  • 2 место – Калуга – Аникеев Виктор
  • 3 место – Смоленск – Смышляев Андрей

- Родные стены помогают, - отмечают на портале органов власти Калужской области. – В результате упорной борьбы калужане одержали победу в командном зачете. В личном зачете калужанин мастер спорта Виктор Аникеев занял второе место.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 31.05.2021 09:54 0 328
Тэги: спорт городки
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