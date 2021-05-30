Калужские футболисты проиграли

Футбольный клуб «Калуга» не смог продлить беспроигрышную серию. В 27 туре первенства России среди команд ПФЛ «космонавты» играли в Белгороде против местного «Салюта».

Калужане повели в счете на 11-ой минуте. Гол забил Николай Суханов.

После этого белгородцы не только сравняли счет, но и еще дважды огорчили голкипера нашей команды Михаила Бородько.

1:3 – «Калуга» уступает и практически теряет шансы подняться в первую пятерку.

Обнинский «Квант» также не смог набрать очков. В гостях командах из наукограда уступила раменскому «Сатурну» - 2:3.