Калужские гиревики завоевали 13 медалей на чемпионате Европы

Крупные соревнования завершились в Казани. Чемпионат и первенство континента собрали в столице Татарстана лучших европейских представителей гиревого спорта.

Сборная Калужской области в составе национальной команды завоевала 13 медалей.

Трижды гимн нашей страны включали в честь победы Александры Барбаковой. Еще четыре золотых награды завоевала Ирина Мартынова. По одной медали высшего достоинства в активе Елизаветы Сафроновой, Владимира Гурова и Мовсара Сулейманова.

Второе место заняла Наталья Барбакова. Бронзовые медали выиграли Елизавета Сафронова и Фахриддин Хамидов.