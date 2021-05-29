Волейболисты клуба «Обнинск» пробились в финал Спартакиады молодежи России

В Орле завершились соревнования по пляжному волейболу в рамках второго этапа летней Спартакиады молодежи России. В юношеском турнире принимали участие 12 команд, представляющих регионы Центрального федерального округа.

Среди волейболистов 2002-2003 годов рождения победу праздновали воспитанники обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина. В решающем матче Николай Киселев и Дмитрий Хвостиков со счетом 2:1 переиграли спортсменов из Воронежской области.

Таким образом, волейболисты клуба «Обнинск» заслужили право выступить в финале Спартакиады молодежи России. Подопечные Заслуженного тренера России Игорь Олефира поборются за медали с 9 по 15 августа в Казани.

- Конечно, мы довольны своим выступлением. Задача на этом турнире выполнена, - рассказал из Орла Игорь Олефир. – В плей-офф нам противостояли ребята на год старше. А это в таком возрасте имеет большое значение. Но нам помогает опыт выступления на взрослых соревнованиях. Николай и Дмитрий уже провели матчи в этом сезоне на двух этапах чемпионата России. Поэтому их игра уже более взрослая. А соперники в Орле еще показывают юношеский волейбол.