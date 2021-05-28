Калужанин выиграл турнир по фехтованию
В Смоленске на днях завершились всероссийские соревнования по фехтованию. В последний день турнира спортсмены сражались за медали в командном первенстве.
Золотые награды выиграли представители сборной Москвы. В составе команды победителей выступал воспитанник калужского фехтования Вадим Анохин. Спортсмен соревнуется за сборную Москвы.
В финальном поединке Анохин вывел вперед столичных фехтовальщиков. После этого они лидерство не упускали.
Вадим Анохин.
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