Калужанин выиграл турнир по фехтованию

В Смоленске на днях завершились всероссийские соревнования по фехтованию. В последний день турнира спортсмены сражались за медали в командном первенстве.

Золотые награды выиграли представители сборной Москвы. В составе команды победителей выступал воспитанник калужского фехтования Вадим Анохин. Спортсмен соревнуется за сборную Москвы.

В финальном поединке Анохин вывел вперед столичных фехтовальщиков. После этого они лидерство не упускали.

Вадим Анохин.