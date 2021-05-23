Волейболистки из Обнинска выиграли этап чемпионата России в Сочи

Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина вновь добились победы на крупном турнире.

В Сочи завершился второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. В женском турнире борьбу за медали вели спортсменки из Обнинска Мария Бочарова и Мария Воронина. Победительницы недавнего чемпионата Европы среди молодежи в полуфинале провели свой самый сложный матч в Сочи. Волейболистки клуба «Обнинск» победили со счетом 2:1 опытную пару Моисеева-Сырцева из подмосковной команды «Заречье-Одинцово».

Волейболистки клуба "Обнинск" Мария Бочарова, Мария Воронина, Дмитрий Веретюк и Игорь Величко, а также тренеры Дмитрий Федотов и Игорь Олефир.

В поединке за «золото» Бочарова и Воронина переиграли спортсменок московского «Динамо». Наши волейболистки одолели соперниц в двух партиях – 21:16, 23:21.

Игроки волейбольного клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли второй этап чемпионата России.

Бронзовую медаль для первого наукограда завоевали в мужском турнире Игорь Величко и Дмитрий Веретюк.