Калужское «Торпедо» выиграло юношеский турнир по футболу

В Калуге 23 мая завершился зональный этап первенства России СФФ «Центр» среди спортивных школ. В соревнованиях участвовали спортсмены 2009 года рождения. Помимо хозяев турнира, за медали боролись команды из Липецкой, Брянской и Тульской областей.

В финале сразились футболисты школ «Калуга» и «Торпедо». Последние оказались сильнее, победив со счетом 1:0.

Третье место заняла команда из Ельца.

Второе место заняла «Калуга».

Лучшим игроком турнира стал Григорий Восканян из СШ «Торпедо», бомбардиром – его одноклубник Кирилл Артемьев.

Две индивидуальные награды получили также воспитанники спортивной школы «Калуга». Руслан Чипов стал лучшим полузащитником, Ярослав Рокотянский – самым надежным вратарем.