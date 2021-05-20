В Калуге прошел межрегиональный турнир по футболу

В областной столице завершился зональный этап первенства России по футболу среди юношей 2013 года рождения. В турнире принимали участие команды из Калуги и Тулы.

Призеры калужских соревнований получили путевки в следующую стадию турнира, матчи которой пройдут с 11 по 17 июня в Белгороде.

Первое место в Калуге заняла команда «Лисы-2018» из Тулы. Правда, юные футболисты из города оружейников лишь по дополнительным показателям опередили своих ближайших преследователей – первую команду спортивной школы «Калуга». Третье место также заняли хозяева турнира из СШ «Торпедо».

Лучшим вратарем соревнований стал Александр Жаворонков (СШ «Калуга»), самым надежным защитником – Марк Ярощук (СШ «Торпедо»). Лучшим полузащитником признан его одноклубник Кирилл Бобровский. Среди нападающих отметили Матвея Лапина из СШ «Калуга».