В Калуге прошел межрегиональный турнир по футболу
В областной столице завершился зональный этап первенства России по футболу среди юношей 2013 года рождения. В турнире принимали участие команды из Калуги и Тулы.
Призеры калужских соревнований получили путевки в следующую стадию турнира, матчи которой пройдут с 11 по 17 июня в Белгороде.
Первое место в Калуге заняла команда «Лисы-2018» из Тулы. Правда, юные футболисты из города оружейников лишь по дополнительным показателям опередили своих ближайших преследователей – первую команду спортивной школы «Калуга». Третье место также заняли хозяева турнира из СШ «Торпедо».
Лучшим вратарем соревнований стал Александр Жаворонков (СШ «Калуга»), самым надежным защитником – Марк Ярощук (СШ «Торпедо»). Лучшим полузащитником признан его одноклубник Кирилл Бобровский. Среди нападающих отметили Матвея Лапина из СШ «Калуга».
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