Обнинский пловец выиграл «бронзу» первенства России

В Пензе продолжается первенство страны по плаванию среди девушек 15-17 лет и юношей 17-18 лет.

За три соревновательных дня сборная Калужской области показала несколько неплохих результатов. Воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Дмитрий Давыдов выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем.

Роман Береснев занял шестое место на дистанции 1500 метров кролем. А сборная Калужской области остановилась в шаге от медали в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.