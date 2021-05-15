Обнинские волейболистки вышли в полуфинал первенства Европы

В Австрии завершается континентальное первенство по пляжному волейболу. В субботу, 15 мая, прошли матчи трех стадии плей-офф.

В 1/16 финала победы над парой из Австрии одержала спортсменка клуба «Обнинск» Арина Ряжнова. Она выступает в тандеме с краснодаркой Елизаветой Лудковой. К сожалению, в четвертьфинал россиянки пробиться не смогли, уступив паре из Испании.

А вот более опытные спортсменки клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина вышли в полуфинал. Россиянки добились побед в двух сетках над командами из Австрии и Литвы.

За выход в финал Бочарова и Воронина в воскресенье, 16 мая, сыграют с латвийками.