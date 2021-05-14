Владислав Шапша поздравил юных калужских гимнастов

В пятницу, 14 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил соревнования по спортивной гимнастике, которые проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной в городе Обнинске.

- Сегодня заехал поприветствовать участников, - сообщил глава региона в соцсетях. - Уверен, для мальчишек и девчонок огромный стимул, что их поддерживают легенды нашего спорта Лариса Семеновна Латынина, Лидия Гавриловна Иванова. Лично меня каждая наша встреча с этими прекрасными женщинами заряжает бодростью и оптимизмом.

Юные спортсменки из Калужской области взяли «серебро» в командном первенстве II этапа Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике. Парни - на 4-м месте. Турнир впервые проходит на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной. В нем участвуют сборные команды регионов ЦФО.