Обнинские волейболистки пробились в плей-офф первенства Европы

В австрийском городе Баден завершился групповой этап континентального первенства по пляжному волейболу для игроков не старше 22 лет.

Все три спортсменки клуба «Обнинск» пробились в плей-офф. Титулованные Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли три матча в своей группе. В пятницу, 14 мая, россиянки за 28 минут разгромили украинскую пару - 21-19, 21-13. Бочарова и Воронина ждут своих соперниц по 1/8 финала.

Арина Ряжнова - еще одна воспитанница обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина – выступает в паре с Елизаветой Лудковой из Краснодара. В третьем матче на групповом этапе россиянки победили волейболисток из Чехии. Таким образом, Ряжнова и Лудкова сыграют в 1/16 финала первенства Европы.