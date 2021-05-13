Обнинские волейболистки стартовали с победы на первенстве Европы

В австрийском городе Баден в четверг, 13 мая, началось континентальное первенство по пляжному волейболу. В борьбу за медали вступили юноши и девушки не старше 22 лет.

Волейбольный клуб «Обнинск» представлен в составе сборной России сразу тремя спортсменами. В первом же матче на австрийских кортах наши девушки сыграли между собой. Титулованные Мария Бочарова и Мария Воронина встретились с еще одной волейболисткой из Обнинска Ариной Ряжновой и Елизаветой Лудковой. Наши Маши, как болельщики называют спортсменок из наукограда, добились уверенной победы в двух сетах – 21:12, 26:24.

На групповом этапе россиянкам еще предстоит встретиться с парами из Чехии и Украины.