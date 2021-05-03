«Калуга» и «Квант» разошлись миром

Футболисты из областной столицы, которые намного увереннее проводят весеннюю часть сезона, ожидаемо вышли вперед. Еще в первом тайме лучший бомбардир «Калуги» Артем Яркин оформил дубль. Но перед самым перерывом Николай Абрамов сократил преимущество гостей.

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