Калужские дзюдоисты выиграли 6 медалей во Владимире
В городе Ковров завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо и самбо среди девушек и юношей до 13 лет. Представители Калужской области завоевали 6 наград.
Первые места заняли дзюдоистки Владислава Керимова, Маргарина Иншакова и Полина Никишина Коврове.
Серебряную медаль выиграла Елена Соловьева, а бронзу завоевали Назар Гуров и Никита Бугров.
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