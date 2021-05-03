Калужские дзюдоисты выиграли 6 медалей во Владимире

В городе Ковров завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо и самбо среди девушек и юношей до 13 лет. Представители Калужской области завоевали 6 наград.

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