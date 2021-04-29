Обнинская шахматистка выиграла первенство России

Соревнования среди юношей и девушек по классическим шахматам проходили с 20 по 29 апреля в пансионате «Аква Лоо» города Сочи. За медали боролись более 700 спортсменов из 84 регионов страны.

В группе девушек до 21 года выступала спортсменка отделения шахмат СШОР «Квант», воспитанница тренера Игоря Сокрустова, международный мастер Анна АФОНАСЬЕВА.

Спортсменка из Обнинска досрочно выиграла первенство России, набрав перед последним туром 7,5 очка из 8 возможных.