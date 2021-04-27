Волейболистка из Обнинска выиграла серебро в Мексике
В городе Канкун в Мексике завершился двухзвездочный турнир Мировой серии по пляжному волейболу. В женском финале за победу боролась пара из России.
Обнинская волейболистка Светлана Холомина, которая выступает за московское «Динамо», в паре с одноклубницей Надеждой Макрогузовой встречалась в решающем матче с третьей командой мирового рейтинга – бразильянками Дуда-Агата.
К сожалению, борьбы в этом матче не получилось. Россиянки уступили в двух партиях. Несмотря на поражение, Холомина и Макрогузова могут занести мексиканский турнир себе в актив.
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