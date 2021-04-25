Обнинская волейболистка побеждает в Мексике

В городе Канкун завершается двухзвездочный турнир Мировой серии по пляжному волейболу. До четвертьфинальной стадии дошла лишь одна пара сборной России.

Обнинская волейболистка Светлана Холомина вместе с одноклубницей из московского «Динамо» Надеждой Макрогузовой вышли из группы с первого места. Россиянки победили со счетом 2:0 спортсменок из Кубы и Бразилии.

В плей-офф наши девушки уже успели за 35 минут разгромить немок – 2:0 (21:11, 21:18).

В четвертьфинале Холомина и Макрогузова встретятся с первой парой сборной Германии.