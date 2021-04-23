Что думают калужские спортсмены о музыке Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве сопровождения российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщает служба информации олимпийского комитета России (ОКР).

Что думают об этом спортсмены из Калужской области?

- Я думаю, что это хорошая новость. Ведь музыка Чайковского - это история России, классика, которую знает весь мир. И это будет напоминать всему миру, что в России много гениальных и талантливых людей, которые вписали свое имя в мировую историю. Мы, спортсмены, тоже будем стремиться в Японии вписать свои имена в историю мирового спорта, - сказала спортсменка из Калужской области, призер Игр, чемпионка мира пловчиха Анастасия ФЕСИКОВА, которая в Токио выступит на четвертой Олимпиаде.

Напомним, российским спортсменам запрещено использовать национальную атрибутику в связи с санкциями, введенными против РФ из-за допингового скандала. Сборная выступит на Олимпиаде в Токио под флагом олимпийского комитета РФ.