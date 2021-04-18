В Калуге пройдет первый футбольный матч в году

Клуб «Калуга» в воскресенье, 18 апреля, проведет первый домашний матч в 2021 году на домашнем стадионе. В рамках первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги наша команда в Анненках сыграет с курским «Авангардом». Стартовый свисток прозвучит в 15.00.

Футбольный клуб «Калуга» находится на 11-ом месте в турнирной таблице. «Авангард» располагается на одну строчку выше.

Обнинский «Квант» 18 апреля сыграет в Липецке с местным «Металлургом».