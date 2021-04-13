«Калужаночка» разгромила «Сахалиночку»
В Орле во вторник, 13 апреля, стартовали игры всероссийского финала Первой лиги первенства России по мини-футболу среди женских команд. В решающую стадию турнира пробились двенадцать коллективов.
Команда «Калужаночка» провела первый матч. Соперник – «Сахалиночка» из Южно-Сахалинска. Подопечные Юрия Кузнецова и Алексея Кормушкина без труда разгромили дальневосточниц со счетом 8:0. Дублями отметились Ирина Котуранова и Мария Матвеева. По одному мячу забили Виктория Бондарева, Алина Шахорина и Мария Прошина.
В среду, 14 апреля, калужская команда сыграет решающий матч на групповом этапе против пензенской команды «Лагуна-УОР-Д».
Один из голов нашей команды.
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