«Калужаночка» разгромила «Сахалиночку»

В Орле во вторник, 13 апреля, стартовали игры всероссийского финала Первой лиги первенства России по мини-футболу среди женских команд. В решающую стадию турнира пробились двенадцать коллективов.

Команда «Калужаночка» провела первый матч. Соперник – «Сахалиночка» из Южно-Сахалинска. Подопечные Юрия Кузнецова и Алексея Кормушкина без труда разгромили дальневосточниц со счетом 8:0. Дублями отметились Ирина Котуранова и Мария Матвеева. По одному мячу забили Виктория Бондарева, Алина Шахорина и Мария Прошина.

В среду, 14 апреля, калужская команда сыграет решающий матч на групповом этапе против пензенской команды «Лагуна-УОР-Д».

Один из голов нашей команды.